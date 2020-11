33 nye smittetilfeller på Romerike

I Lillestrøm er elleve av tilfellene knyttet til et smitteutbrudd på Volla skole, skriver Romerrikets Blad.

Dermed blir to klasser ved skolen satt i karantene. En klasse, to andre elever og flere lærere satt allerede i karantene etter at en elev ble bekreftet smittet mandag, ifølge ordfører Jørgen Vik i Lillestrøm.

– Mange ansatte er i karantene, og alle med symptomer holder seg hjemme til de er testet. Dette kan påvirke skolehverdagen, opplyser kommunen.