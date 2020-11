Norge hever grensen for hva som er røde land noe

Overfor VG bekrefter helseminister Bent Høie at det blir endringer, men at de ikke er store. I dag kan et land bli kategorisert som rødt også hvis over 5 prosent av testene er positive. Dette endres nå til 4 prosent.

Endringene er en del av hva som ble anbefalt av EU. Blant det Norge sier nei til, er å innføre grønne regioner. Norge går også imot EUs anbefaling om reiseråd for regioner, ikke bare på landsnivå.

– På grunn av smittesituasjonen mener vi at vi ikke kan gjøre de endringene nå, sier helseministeren.