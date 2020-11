Nakstad: Før Oslo kan åpnes opp, bør smitten slås ned til nivået i sommer

– Det nivået må være i størrelsesorden det vi hadde tidlig i august måned eller lavere. Men det avhenger selvsagt av hvor smitten befinner seg og hvor stor andel som fanges opp, ikke bare hva tallet er , sier Nakstad til Aftenposten.

I starten av august ble det registrert 17 smittetilfeller i snitt daglig. Mandag ble det registrert 203 nye coronatilfeller i Oslo.

Byrådet i Oslo venter å se resultatene av de nye coronatiltakene innen tre uker. Men siden det har vært flere tiltaksrunder håper helsebyråd Robert Steen (Ap) at man kan se effekter av noen av tiltakene allerede denne uka.

203 nye smittede registrert i Oslo

Det er registrert 203 nye smittede i Oslo siste døgn. Det er en oppgang på 79 smittetilfeller fra dagen før.

Samme dag i forrige uke ble det registrert 99 nye smittede.

I alt er det nå registrert 1.733 nye smittetilfeller i Oslo de siste 14 dagene.

Det er fremdeles flest i aldersgruppen 20-29 år som blir smittet, og det er litt flere menn enn kvinner som blir registrert smittet.

To bydeler peker seg klart ut



Bydel Stovner og bydel Søndre Nordstrand har fremdeles det høyeste smittetrykket. De to bydelene har hatt henholdsvis 154 og 169 nye smittetilfeller de siste to ukene.



I bydel Stovner tilsvarer det 462,2 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, mens det i Søndre Nordstrand tilsvarer 432,6 smittede per 100.000 innbyggere.

Bydel Ullern har nå det laveste smittetrykket i Oslo med 41 nye smittetilfeller de siste to ukene. Det tilsvarer 118,6 tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene.