Våpenhvile i Nagorno-Karabakh

Armenia og Aserbajdsjan har undertegnet en avtale om full våpenhvile i Nagorno-Karabakh. Det opplyste Russlands president Vladimir Putin i natt.

– Vi har tro på at enigheten vil skape de nødvendige betingelsene for en langsiktig og fullverdig avtale om krisen rundt Nagorno-Karabakh, på et rettferdig grunnlag, og i det armenske og aserbajdsjanske folkets interesser, sa Putin.

Perus president går av

Perus president Martin Vizcarra går av. Det kunngjorde han selv i natt norsk tid etter at det var flertall i nasjonalforsamlingen i går kveld for å avsette ham i en riksrettssak.

Presidentens håndtering av koronakrisen har blitt kraftig kritisert av de folkevalgte, og de har også anklaget ham for å ha mottatt bestikkelser for flere år siden da han var guvernør i en provins sør i landet. Nasjonalforsamlingens leder Manuel Marino ventes å overta presidentens funksjoner i månedene som kommer.

593 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt natt til tirsdag registrert 25.322 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 593 meldte tilfeller siste døgn.

Det er 103 flere tilfeller enn det som ble registrert dagen før, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Vaksineforsøk stanset

Brasils helsemyndigheter stanser et pågående klinisk forsøk med en kinesiskutviklet koronavaksine kalt CoronaVac etter at en deltaker ble utsatt for det som bare omtales som en alvorlig hendelse 29. oktober.

Legemiddeltilsynet Anvisa kan ikke oppgi detaljer om hva som konkret skjedde med den frivillige deltakeren i studien, og henviser til personvernet.

70 biler dekket av støv fra «røykbombe»

Omtrent 70 biler ble tilgriset av et oransje pulver da en «røykbombe» ble kastet inn i et garasjeanlegg på Varhaug i Hå kommune.

Politiet sier de ikke vet hva det var som sprengte og at det er vanskelig å si hvilke skader støvet kan medføre. Politiet har heller ingen mistenkte foreløpig, men saken etterforskes.