Sanner tapper oljefondet med ny krisepakke

Både Næringsdepartementet og Finansdepartementet har jobbet på spreng gjennom helgen for å ruste opp den nye tiltakspakken, som blir lagt fram tirsdag.

Pakken skulle egentlig legges fram sist uke. Men torsdag og fredag ble det innført nye, strenge koronatiltak, både nasjonalt og i og rundt storbyer som Oslo og Bergen.

Dermed så regjeringen seg nødt til å bearbeide pakken, som skal behandles i statsråd tirsdag.

Finansminister Jan Tore Sanner (H), næringsminister Iselin Nybø (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) deltar på pressekonferansen.

Mye kjent

Krisehjelpen kommer i et såkalt tilleggsnummer. Dokumentet beskriver ekstra kostnader som er kommet etter at budsjettforslaget for 2021 ble lagt fram i oktober. Noe av innholdet er allerede kjent:

* 7,3 milliarder ekstra settes av for å dekke ekstraordinære koronautgifter og inntektstap for kommunene i første halvår av 2021.

* Reglene for omsorgspenger forlenges ut juni 2021, og kvotene blir doblet til minst 40 dager for en familie også neste år. I tillegg vil både reglene om sykepenger ved smitte eller smittemistanke og den midlertidig forhøyede dagpengesatsen bli forlenget ut mars.

* Regjeringen varslet mandag at den snarlig vil utvide og forsterke tiltakene for norsk luftfart, som endringer i lånegarantiordningen og økte bevilgninger til kjøp av flyruter.

* Rammen for kompensasjonsordningen for reiselivet økes til 2,8 milliarder kroner, og ordningen utvides ut februar.

Strid om reiseliv

Det har imidlertid vært misnøye i reiselivet med ordningen regjeringen har foreslått.

Serveringsbransjen, hoteller, alpinanlegg, fornøyelsesparker og turoperatører, i tillegg til messe- og konferansearrangører, omfattes av ordningen.

Kravet til fall i omsetning for å få støtte, er satt til 30 prosent. Ordningen skal dekke inntil 60 prosent av faste, uunngåelige kostnader, avhengig av hvor høyt omsetningsfallet blir.

NHO har imidlertid krevd at kompensasjonsgraden økes til 80 prosent. Organisasjonen vil også øke utbetalingstaket for hver bedrift til 80 millioner, mot dagens forslag på 50 millioner. Tilskudd som ligger mellom 20 og 50 millioner vil for øvrig avkortes med 50 prosent i regjeringens forslag.

Krav om nye tiltak

Oslo innfører nå en sosial nedstenging, med stengte treningssentre, kinoer og svømmehaller, forbud mot innendørs arrangementer og full skjenkestopp. Tiltakene vil ramme flere bransjer knallhardt.

Senterpartiet har bedt regjeringen om å droppe forslaget om å doble momsen på reiseliv, transport og kultur fra 1. januar. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum etterlyser inntektssikring for personer, grep for aktivitet og omstilling og inntektssikring og kompensasjon for bedrifter.

– Vi trenger en ordning for bedrifter som får et voldsomt inntektsbortfall, sa han til NTB i helgen.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre ber regjeringen sørge for at flere bedrifter får kompensasjon for sviktende omsetning, at kompensasjonsgraden blir høyere, og at ordninger som sikrer lavtlønte og arbeidsledige, gjeninnføres.

Det er imidlertid forventet at regjeringen vil forhandle fram en ny krisepakke med Fremskrittspartiet i Stortinget. Frp-leder Siv Jensen krever at disse forhandlingene holdes atskilt fra de pågående forhandlingene om neste års statsbudsjett.