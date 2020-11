Simen Bondevik melder seg ut av KrF

Bondevik mener partiet har tatt et kraftig steg til høyre – i kristenkonservativ retning – og ikke lenger kan anses som et sentrumsparti.

– Jeg ønsker ikke å være del av et parti som svikter klimastreikerne, som svikter barna i Moria, og som svikter LHBTI-personer og som også svikter samfunnsdebatten, sier Bondevik til NRK Dagsrevyen.

Han er ikke ferdig i politikken, men vil ikke kommentere om han har et annet parti i sikte.

Bondevik tilhørte rød side i retningsvalget til KrF høsten 2018 og ville at partiet med Knut Arild Hareide i spissen skulle mot venstre i politikken. Han er også tidligere statsminister Kjell Magne Bondeviks barnebarn.

Bondevik skriver på Facebook at han er takknemlig for alt KrF har gitt ham, men at partiet ikke lenger er det rette for ham.

– Det er vemodig og trist, samtidig er jeg sikker på at det er det rette, skriver han.

Blant dem som kommenterer utmeldelsen under innlegget, er sentralstyremedlem Erik Lunde.

– Skulle ønske du hadde ventet til programmet ble lagt fram om kort tid. Tror du hadde oppdaget at det langt fra er slik du beskriver partiet over. Uansett, lykke til!