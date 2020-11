Solberg tok oppgjør med antisemittisme på markeringen for Krystallnatten

Den 9. november 1938 startet nazistenes offentlige og systematiske forfølgelse av jødene. Mer enn 1.400 synagoger, bedehus, forsamlingssteder, flere tusen butikklokaler, private leiligheter og jødiske gravsteder ble rasert denne natten, som også omtales som Novemberpogromen. 91 jødiske personer ble drept, ifølge offisielle tall.

– Vi trodde lenge at antisemittismen ble utryddet da andre verdenskrig var over, bortsett fra i noen små og marginale nynazistiske miljøer. Dessverre er det ikke slik, sa Solberg.

Solberg viste til flere hendelser og tegn i tiden som viser at jødehat fortsatt eksisterer: Antisemittiske konspirasjonsteorier knyttet til koronautbruddet spres på internett. Noen jødiske nordmenn vegrer seg for å bruke symboler som viser at de er jøder, og snublesteiner til minne om holocaust-ofre er blitt nedtagget. To personer ble drept i den tyske byen Halle i et angrep mot en synagoge i fjor. I høst sto nynazister utenfor synagogen i Oslo under Jom Kippur-feiringen.

– Det er alvorlig. Jøder i Norge skal være trygge og ikke utsettes for hets og trusler fordi de er jøder, sa Solberg.