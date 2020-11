KrF-forslag: Sex uten samtykke må defineres som voldtekt

– Å kunne si at sex uten samtykke er voldtekt, vil være forebyggende og styrke voldtektsutsattes rettssikkerhet. Det kan vi ikke si i dag ifølge norsk lovverk, sier KrFU-leder Edel-Marie Haukeland til TV 2.

I loven i dag defineres voldtekt som det å skaffe seg seksuell omgang med noen ved bruk av vold eller trusler, eller med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å gjøre motstand.

– Dette er et folkehelseproblem. Men i dag er ikke mangel på samtykke i seg selv nok til å etterforske eller dømme en voldtekt, sier KrFU-lederen som sitter i partiets programkomité.

Komiteen går inn for at Norge også skal innføre en lovbestemmelse som tydeliggjør at voldtekt defineres som seksuell omgang uten samtykke.

Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich er blant dem som mener en samtykkelov i beste fall vil være symbolsk og forvirrende.

– Dette forslaget virker jo først logisk, men er i realiteten feil og farlig. Tunge juridiske faginstanser advarer mot dette. Man skaper usikkerhet om hvor grensen for voldtekt går. Da risikerer man enten å straffe uskyldige, eller at loven settes til side på grunn av uklarhet, advarer han.