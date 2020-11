Norwegian om regjeringens nei: – Svært skuffende

– At regjeringen nå har besluttet å ikke gi Norwegian ytterligere likviditetsstøtte, er svært skuffende og oppleves som en skikkelig knyttneve i magen for alle i hele Norwegian som har kjempet for selskapet og i en tid hvor våre konkurrenter mottar tosifrede milliardbeløp fra sine lands myndigheter, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram i en pressemelding.

Beskjeden til Norwegian kom samtidig som regjeringen gikk ut og sa at de varsler nye tiltak for luftfarten.

Schram sier at selskapet bidrar til å opprettholde 24.000 arbeidsplasser i landet og en verdiskaping på rundt 18 milliarder kroner i året.

– Det alene skulle tilsi at fortsatt støtte til selskapet ville vært en samfunnsøkonomisk lønnsom investering. Hvordan man kan lande på en annen konklusjon, er for meg vanskelig å forstå, sier Schram.