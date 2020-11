I alt er det nå registrert 1.632 nye smittetilfeller i Oslo de siste 14 dagene.

Samme dag i forrige uke var det registrert 88 nye smittede.

Det er fremdeles flest i aldersgruppen 20–29 år som blir smittet, og det er litt flere menn enn kvinner som blir registrert smittet.

Bydel Stovner og bydel Søndre Nordstrand har fremdeles det høyeste smittetrykket. De to bydelene har hatt henholdsvis 146 og 156 nye smittetilfeller de siste to ukene.

I bydel Stovner tilsvarer det 438,2 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, mens det i Søndre Nordstrand tilsvarer 399,3 smittede per 100.000 innbyggere.

Bydel Ullern har nå det laveste smittetrykket i Oslo med 41 nye smittetilfeller de siste to ukene. Det tilsvarer 118,6 tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

33 nye smittede i Drammen

33 personer bosatt i Drammen kommune har det siste døgnet fått påvist coronasmitte.

Seks av de nye smittede har ukjent smittevei, opplyser Drammen kommune mandag.

26 er smittet av kjente nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens det fortsatt pågår smittesporing for den siste personen.

Siden begynnelsen av mars har 819 personer i Drammen kommune fått påvist coronasmitte. 17 personer i Drammen er døde etter å ha fått påvist koronasmitte.

22 nye smittede i Trondheim

I løpet av helgen ble det registrert 22 nye coronasmittede personer i Trondheim.

Alle de smittede har milde sykdomsforløp, med unntak av én person som har et moderat sykdomsforløp, opplyser Trondheim kommune

Sju av tilfellene ble registrert fredag, mens det lørdag og søndag ble registrert henholdsvis sju og elleve nye tilfeller.

Det ble gjennomført 2.537 coronatester de tre dagene.