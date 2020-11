Brannen i boligblokk i Kongsberg slokket

I alt 92 beboere i to boligblokker i Kongsberg ble evakuert da det brøt ut brann i kjelleretasjen søndag kveld. Ingen ble skadd i brannen, og skadeomfanget er ukjent.

– Det kommer til å ta tid før vi vet omfanget av skadene. Varmen kan ha gjort skade på bygget, og det kan tar dager før vi får undersøkt ordentlig, sier operasjonsleder Tore Grindem i Sørøst politidistrikt til NTB.

490 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt natt til søndag registrert 24.729 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 490 meldte tilfeller siste døgn.

Det er 82 flere tilfeller enn det som ble registrert dagen før, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Tropisk storm inntar Florida

Det tropiske uværet Eta traff øygruppen Florida Keys i natt. Så langt foreligger det ingen meldinger om skadeomfang, men på forhånd var det varslet at uværet kunne nå orkans styrke.

Før Eta traff land, hadde uværet passert Cuba et døgn tidligere, der det ikke var meldt om noen døde. Før Eta nådde Cuba, raste det gjennom Mellom-Amerika der rundt 200 personer enten døde eller er savnet.

Børsoppgang etter Biden-seier

De toneangivende børsene i Asia åpnet med oppgang i natt, norsk tid, etter at Joe Biden vant presidentvalget i USA. I Hongkong var oppgangen størst, på over 1,7 prosent, og den var rundt 1 prosent i Japan. Også i Fastlands-Kina gikk børsene fram.

Det ventes at Wall Street også åpner med oppgang når børsene der åpner i ettermiddag norsk tid, etter at verdien på futures for desember-kontrakter har begynt å stige.

Dobbeltbogey ødela for Hovland i Houston

En dobbeltbogey på 16. hull hindret Viktor Hovland i å ta steget opp i tetsjiktet i Houston Open i golf. Etter en 68-runde søndag endte han på delt 15.-plass.

Det var åtte slag bak mexicanske Carlos Ortiz, som med to slags margin tok sin første seier på PGA-touren. Hideki Matsuyama og Dustin Johnson delte 2.-plassen.