Justisministeren vil gjøre det enklere å ta fra kriminelle verdier

Justisminister Monica Mæland (H) mener et forenklet lovverk kan bidra til å bekjempe kriminelle gjenger, skriver Aftenposten.

– Vi har ikke plass til kriminelle gjenger i samfunnet. De bidrar til utrygghet, de er rekrutteringsarenaer, og de begår kriminalitet som går utover alle, sier Mæland til avisen.

I dag kan utbytte fra en kriminell handling konfiskeres, men det eksisterende regelverket gjør det vanskelig dersom det ikke kan bevises hvilken straffbar handling verdien kommer fra.

Det vil Mæland endre, og hun påpeker at kriminalitet som narkotikasalg, menneskehandel, våpensalg og torpedovirksomhet gir mange en stor fortjeneste.

– Slik det er nå, kan kriminelle bli dømt for omsetning av narkotika, men vi kan ikke ta fra dem biler eller flotte klokker. Sånn vil vi ikke ha det, sier Mæland.

Hun sier at det også er et viktig signal til ungdom om at det ikke skal oppleves attraktivt å bli medlem av en gjeng.