Videregående skole i Alta stenger etter ungdomssmitte

Troms og Finnmark fylkeskommune vedtok før helgen at all vanlig undervisning på fylkets videregående skoler ble stoppet. Lørdag omgjorde imidlertid fylkesmannen vedtaket, men søndag kveld fikk elever og foresatte i Alta beskjed om at skolen likevel blir stengt, skriver Altaposten.

De to ungdommene som har fått påvist koronasmitte, er blant annet tilknyttet elever ved Alta videregående skole, opplyser rektor Inger Persen i en SMS til foresatte.

– Hjemmeundervisningen vil pågå mens det drives med smittesporing, og til man får oversikt over situasjonen, sier rektoren til avisen.