Helsedirektoratet og FHI med anbefalinger knyttet til mink-situasjonen i Danmark

– Dette er svært viktig for at vi ikke skal få spredning av den nye virusstammen fra mink i Danmark som vi frykter kan redusere effekten av en fremtidig vaksine, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

Helsedirektoratet anbefaler alle som har vært i Danmark de to siste ukene, om å ta en coronatest. I tillegg bør de melde fra til sin respektive kommune om hvor de har vært og at de er i karantene.

De bør også gjennomføre karantene i ti dager fra ankomstdato, uavhengig av utfallet av coronatesten.

Kan innføre obligatorisk test

FHI anbefaler at det gis tilbud om testing til alle som ankommer fra Danmark, og sier det kan vurderes å innføre en obligatorisk test.

De vil også få tilsendt alle virus som eventuelt blir påvist hos reisende som har vært i Danmark.

– Vi er usikre på om denne virusvarianten har kommet til Norge eller ikke. Men vi ønsker uansett å forhindre spredning av denne i det norske samfunnet. Derfor går vi ut med denne informasjonen nå, sier Nakstad.

Storbritannia stengte grensene for danskene

Et mutert coronavirus har den siste tiden begynt å spre seg blant mink i Danmark, noe som har ført til at all mink i landet må avlives.

I den forbindelse fikk norske helsemyndigheter denne helgen i hasteoppdrag å vurdere tiltak rundt innreise fra Danmark.

I Storbritannia har de stengt grensene for reisende fra Danmark som følge av mink-utbruddet, et innreiseforbud som trådte i kraft umiddelbart lørdag. Norske helsemyndigheter har vurdert å gjøre som Storbritannia, men kommer altså nå i første omgang med disse anbefalingene.