Etterretningsoffiser topper Høyres liste i Nordland

Thorheim ble valgt ved akklamasjon på nominasjonsmøtet lørdag.

– Jeg er svært glad for å ha blitt enstemmig valgt som første kandidat for Nordland Høyre til valget neste år. Det blir et veldig viktig valg, og jeg skal bruke tiden fremover til å bevise at jeg er riktig kandidat for Nordland på Stortinget, sier han i uttalelse etter møtet.

Den nye førstekandidaten er statsviter, har befalsutdanning og er utdannet som etterretningsoffiser i Forsvaret. Ifølge NRK har han jobbet for etterretningstjenesten i Bosnia og Irak.

Margunn Ebbesen fra Brønnøy, som har åtte år bak seg på tinget for Høyre og var innstilt på andreplass av nominasjonskomiteen, tapte kampvoteringen om andreplassen på listen til Marianne Dobak Kvensjø.

Nordland Høyre har i dag to av fylkets ni stortingsrepresentanter. Jonny Finstad, som har sittet en periode, tar ikke gjenvalg.