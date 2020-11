Lysbakken: En sann glede å se Trump tape

– Det er en sann glede å se Donald Trump tape valget. Bidens seier er et nederlag for Trumps skamløse løgner og forakt for valgprosessen, sier Lysbakken i en kommentar til NTB etter at det sent lørdag ettermiddag ble klart at Joe Biden vil bli USAs neste president.

– Dessverre er USAs problemer ikke over, det er et dypt splittet land med et demokrati i krise, sier SV-lederen videre.

– Jeg er redd Biden vil legge seg for langt inn mot sentrum, men håper han tar fatt på det grunnleggende problemet i USA som er den enorme økonomiske ulikheten, og den avmakten mange amerikanere med rette føler, sier Lysbakken.