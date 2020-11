Bilfører til sykehus etter utforkjøring i Hole

Politiet ble varslet om ulykken klokken 15.34 av vitner som kom til stedet. En personbil skal ha skåret ut av veien og ble liggende på siden. En person inne bilen ble tatt livløs ut. Nødetater på stedet iverksatte hjerte- og lungeredning på stedet.

– Mye tyder på at sjåføren har fått et illebefinnende under kjøring og at det er det som var årsaken til utforkjøringen, sier operasjonsleder Marianne Mørk i Sørøst politidistrikt ilt NTB.

Sjåføren ble ved 17-tiden kjørt til sykehus i ambulanse. E16 var da stengt i sørgående retning.