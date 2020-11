Professor advarer: – Dersom de ikke klarer det, så rakner resten av landet også

Fredag innførte Oslo kommune nye og strenge tiltak for å begrense smittespredningen i hovedstaden. Tiltakene medfører blant annet full skjenkestopp, forbud mot innendørs arrangementer og lite sosial kontakt.

Tiltakene gjelder fra mandag.

Professor i sosialmedisin ved NTNU, Steinar Westin, sier til Dagbladet at det er viktig for Norge at man får kontroll over smittesituasjonen i Oslo.

– Mange av oss har vært urolige for det vi har sett av smittetrykk i Oslo. Det er avgjørende for Norge at Oslo greier å holde smitten nede. Dersom de ikke klarer det, så rakner resten av landet også. Det er helt avgjørende, men det er muligens for seint, sier Westin.

– Burde har dratt i nødbremsen tidligere

I oktober ble det registrert 1.885 smittetilfeller i byen, mot 1.290 i mars.

– Vi har sett tegningen, og vi burde har dratt i nødbremsen tidligere, sier Westin til Dagbladet.

På fredagens pressekonferanse avviste byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, at kommunen kunne ha unngått sosial nedstenging ved å innføre tiltak tidligere.

– Dette er virkelig noe jeg syns er tullete, sa Johansen til NTB.

To forklaringer



For få uker siden var byrådslederen i Oslo i en høylytt offentlig krangel med helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og Helsedirektoratet, som presset hardt på for å få Oslo til å skjerpe smitteverntiltakene. Den gang holdt Oslo igjen.

Men Johansen står fast på at det ikke er der forklaringen ligger på situasjonen som har oppstått nå.

Johansen trekker fram to forklaringer på hvorfor smitten har økt.

Den ene forklaringen er økende smitte hos folk i 20-årene og delvis også hos folk under 20 år på grunn av sviktende respekt for smittevernreglene i disse gruppene.

Den andre forklaringen er importsmitte.