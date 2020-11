Munnbindkrav på førerprøver flere steder

De 23 stasjonene ligger på oransje smittevernnivå, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Oransje smittevernnivå innebærer dessuten at det anmodes om at kun lokale kandidater kan kjøre opp og at ambuleringen av sensorer begrenses.

Mandag lå 14 stasjoner på dette nivået, mens ti nye har kommet eller kommer til innen førstkommende mandag. Hammerfest har gått fra oransje til gult smittevernnivå.