Mann dømt til fengsel for å ha sendt bilder av eget kjønnsorgan

Bildene ble sendt i en periode fra sommeren 2017, da jenta var 14 år, til høsten 2019, skriver Telemarksavisa.

Mannen tilsto handlingen, og anslo at han hadde sendt mellom ti og 90 bilder til jenta, da han nylig møtte i Nedre Telemark tingrett. Han forklarte at han hadde blitt kjent med jenta gjennom sosiale medier, og at hun verken hadde svart ja eller nei da han spurte om hun ønsket bildene.

Den fornærmede jenta fortalte i retten at bildene ble plagsomme allerede i løpet av de to første ukene.

Mannen, som to ganger tidligere er dømt til for lignende forhold, er funnet strafferettslig tilregnelig, men retten har lagt til grunn at de kan sette straffen til lavere enn minstestraff fordi mannen har en alvorlig psykisk lidelse.

I den enstemmige dommen heter det at det vil være ønskelig at mannen får hjelp som kan bidra til at han avslutter sin «skremmende, krenkende og plagsomme opptreden.»

Straffen på seks måneder er en fellesstraff med den betingede delen av en dom fra 2019.