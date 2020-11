Landsmøte Nei til EU

Valgkomiteen er delt på midten når det gjelder om Einar Frogner eller Roy Pedersen skal innstilles som ny leder i Nei EU når landsmøtet blir avholdt digitalt lørdag. Kathrine Kleveland går av som leder etter seks år.

Landsmøtet starter lørdag, men valg av ny leder skjer trolig søndag.

Nytfestivalen – festival for positiv seksualitet

Kjønnsforsker Jørgen Lorentzen og sexolog Thore Langfeld er blant foredragsholderne når Nytfestivalen for positiv seksualitet holdes, Arrangementet, som er støttet av Helsedirektoratet og Stiftelsen Fritt Ord har som formål å bidra til bedre seksuell helse og økt livskvalitet.

Festivalen skulle vært holdt i Litteraturhuset i Oslo, men på grunn av koronarestriksjonene vil hele arrangementet holdes digitalt.

Delvis nedstengning Polen

De fleste butikker og kulturinstitusjoner stenger i Polen når en ny delvis nedstengning iverksettes for å bremse koronasmitten. Smittetallene i landet har steget eksplosivt de siste ukene og over 297.000 mennesker er syke, hvorav tilstanden for mer enn 1.700 er alvorlig.

Polens president Andrzej Duda ble selv koronasmittet i slutten av oktober.

Demonstrasjoner i Tyskland mot koronarestriksjoner

Det skal holdes demonstrasjon i Leipzig mot myndighetens koronarestriksjoner. Demonstrasjonen føyer seg inn i flere like de siste ukene. Sist lørdag deltok tusener av tyskere i demonstrasjoner i byene Dresden, Karlsruhe, Darmstadt og München mot koronarestriksjoner.

I Dresden møtte flere tusen personer opp til en varslet demonstrasjon som i utgangspunktet 1.000 personer var registrert til å delta på.

Andre valgrunde i Egypt

Andre runde av valget på ny nasjonalforsamling holdes lørdag og søndag i de 13 gjenværende provinsene, deriblant hovedstaden Kairo. Første del av valget ble holdt i de 14 øvrige provinsene for to uker siden.

Det er ventet at valget ender med en forsamling dominert av president Abdel Fattah al-Sisis allierte. Over 4.500 kandidater stiller enten som uavhengige eller på lister for ulike partiallianser. De er i stor grad regnet som støttespillerne til presidenten, som tok makten i et kupp i 2014.

Kampene går i Eliteserien

Mjøndalen møter Strømsgodset klokka 18 og Brann møter Haugesund 20.30 lørdag i den 24.-runden av eliteserien.

Norges Fotballforbund meldte fredag at det på det sterkeste anbefaler at spillere og støtteapparat i norsk toppfotball umiddelbart «går i karantene som ligner fritidskarantene De «kan kun oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre som de ikke bor sammen med».