Biden øker ledelsen – talte til folket



Demokratenes Joe Biden øker ledelsen i avgjørende delstater som ikke har et klart valgresultat. Blant annet leder han med nærmere 30.000 stemmer i Pennsylvania, som gir 20 valgmenn og kan sikre seieren i presidentvalget.

Biden selv er sikker på seier og sa i en tale til nasjonen fredag kveld at tallene viser at han vil vinne valget, og at han allerede er i gang med å forberede seg på å ta over.

Over 10 millioner registrerte koronatilfeller i USA

USA har oversteget 10 millioner smittede i koronapandemien, og registrerte fra torsdag til fredag en ny smittetopp med 129.634 nye tilfeller.

Døgnøkningen bringer antall registrerte smittede opp i 10.055.680, viser oversikten til Worldometers. Det er tredje dag på rad at det daglige smittetallet er over 100.000, og USA er det første landet som passerer 10 millioner tilfeller.

605 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt natt til lørdag registrert 23.831 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 605 meldte tilfeller siste døgn. Det er 46 færre nye tilfeller enn dagen før, men 107 flere enn til samme tid forrige uke.

Den siste uken er det totalt meldt 3.501 nye koronatilfeller i Norge. Til sammen er vel 1,8 millioner personer til nå testet for koronavirus i Norge.

CNN: Stabssjefen i Det hvite hus koronasmittet

Stabssjef Mark Meadows i Det hvite hus har testet positivt for koronavirus etter å ha vært en nøkkelskikkelse i valget og i dagene etter det.

Meadows er en av flere i Trump-administrasjonen som stort sett ikke bruker munnbind, påpeker CNN. Stabssjefen har vært i kontakt med en rekke personer i Det hvite hus og det Republikanske miljøet.

Arbeiderpartiet øker mest på ny måling

Ap får 23,4 prosent oppslutning på novembermålingen i Klassekampen og Nationen. Samtidig får Senterpartiet 17,7 prosent, som er partiets bestenotering i år.

Ap øker med 2,4 og Senterpartiet med 0,7 prosentpoeng fra oktober. Sammen med SVs 6,7 prosent gir det den gamle rødgrønne alliansen 88 mandater, og dermed flertall på Stortinget.