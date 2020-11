Tidligere politiker dømt til 21 års fengsel for overgrep over internett

Mannen i slutten av 40-årene ble i vår dømt til 19 års forvaring da Gulating lagmannsrett fant ham skyldig i overgrep mot omkring 200 barn over en periode på fem år.

Overgrepene skjedde på den måten at han betalte for at barnas omsorgspersoner på Filippinene begikk overgrep mens han så det på direkteoverføring over internett.

Påtalemyndigheten anket også dommen til Høyesterett fordi mannen både i tingretten og lagmannsretten var blitt frifunnet for påstanden om menneskehandel.

Høyesterett konkluderte fredag med å dømme mannen til fengsel i 21 år og ikke forvaring. Under dissens kom domstolen også til at mannen ikke skulle dømmes etter bestemmelsene om menneskehandel.

– Han er av den oppfatning at dommen er altfor streng, og at han er dømt for ting han ikke har gjort, sier mannens forsvarer, advokat Torbjørn Sognefest, til Bergens Tidende.

Mannen krevde også fradrag i straffen fordi han var blitt utsatt for kroppsvisitasjon hele 617 ganger mens han satt i varetekt fra 2016 til august i år. Høyesterett konkluderer med at mannen har vært utsatt for nedverdigende behandling og gir ham 309 dager i varetektsfradrag.

Mannen var aktiv politiker i daværende Hordaland fram til han ble pågrepet i 2016. Da trakk han seg fra alle politiske verv.