Høie: Tiltakene i Oslo og Bergen er nødvendige

Både Oslo og Bergen innførte fredag de mest inngripende tiltakene siden mars.

– Dette viser alvoret i situasjonen. Tiltakene i Oslo og Bergen er nødvendige og riktige, sier Høie.

Han forventer at de andre kommunene i regionene følger opp med tilsvarende tiltak og sier han er glad for at flere har gjort det allerede.

– Vi kan igjen klare dette sammen. Nå gjør innbyggerne i disse områdene en ekstra innsats for hele landet, sier Høie.