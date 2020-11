Oslo innfører sosial nedstenging

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) orienterte om coronasituasjonen i Oslo fredag ettermiddag og innføringen av nye tiltak mot spredning av viruset.

– Smittetallene er på et altfor høyt nivå. Vi må gjøre det vi kan for å få ned smitten, sa Johansen på pressekonferansen.

Tiltakene vil gjelde fra midnatt mandag og vare i tre uker.

– Vi kan ikke nøle i møte med en så dramatisk utvikling, sa byrådslederen.

Sosial nedstenging

Den sosiale nedstengingen innebærer blant annet at kommunen forbyr alle innendørs arrangementer og stenger alle treningssentre, kinoer, teatre, svømmehaller, bowlinger og lekeland.

– Alle disse stedene fører til at folk samler seg og beveger seg rundt i byen, sa byrådslederen.

Skal man lykkes med å begrense sosial aktivitet til et minimum, må det være stengt der folk samles, sa Johansen.

Biblioteker unntas for å skjerme barn og unge.

Full skjenkestopp

Oslo innfører full skjenkestopp som et ledd for å begrense smittespredningen i Oslo.

– Vi innfører full skjenkestopp. Skjenkestedene har gjort en stor innsats med å begrense smittespredning, men når vi innfører en sosial nedstenging av Oslo, må også skjenkingen stoppe, sa byrådslederen.

Tiltakene vil uten tvil ha store konsekvenser, sa Johansen. Det vil ramme mange virksomheter som har gjort stor innsats.

– Men tallenes tale er krystallklar. Smitten øker kraftig selv med strenge tiltak, sa Johansen.

Rødt nivå



Videregående skoler og voksenopplæringen skal drive på rødt nivå fra mandag for å begrense smittespredningen i hovedstaden.

Rødt nivå innebærer blant annet skjerpede krav til avstand og kontakt på skolene.

– Det må være minst en meters avstand mellom lærere og elever i alle situasjoner, sa skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

– Å gå til rødt nivå på videregående skole er et stort inngripen i elevenes liv. Erfaringene fra denne våren viste at mer hjemmeskole førte til mindre læring og en mer krevende livssituasjon for flertallet av elevene, sa Thorkildsen.

Hun understreker at rødt nivå ikke betyr stengte skoler.

Nye smittede



Helsebyråd i Oslo Robert Steen sier det er andre yrkesgrupper som nå blir smittet enn i vår og sommer.

– Det var helsearbeidere som ble mest smittet i vår og i sommer, nå er det baransatte, servitører, personlige trenere, kaféansatte, frisører og de som jobber i butikk og hotell, fortalte Steen på Oslo kommunes pressekonferanse om nye coronainnskjerpninger fredag.

I tillegg er ansatte innen fly og taxi og annen transport også svært eksponert for smitte, understreket han.

– Det vi ikke vet, er hvor smitten kommer fra. En av tre blir smittet hjemme eller på privat arrangement, men en av fire klarer vi ikke å finne ut hvordan ble smittet, men den kommer ikke fra kjøkkenvifta hjemme, men der mennesker møtes, sier Steen.

Han sier smittesporingsenhetene i Oslo nå er så presset, at kommunen vil bruke sine beordringsfullmakter og kalle inn personell fra andre sektorer og virksomheter for å avlaste de faste smitteteamene.

Frir til regjeringen



Johansen ber regjeringen så fort som mulig komme med nye økonomiske tiltak i takt med at smitteverntiltakene skjerpes.

– Jeg ber innstendig om at regjeringen så fort som mulig, og aller helst neste uke, kommer til Stortinget med nye økonomiske tiltak.

Johansen mener regjeringen for det første må gi overlevelsesgaranti til bedrifter som har vært levedyktige før coronapandemien.

– For det andre må folk som var i arbeid før pandemien, være trygge på at de kommer i arbeid når pandemien er over. For det tredje må regjeringen sørge for at tiltakene varer så lenge pandemien varer. Det er ikke til å leve med at tiltakene kommer i uker og måneder i gangen, sier Johansen.