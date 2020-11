Kriseirritasjon i kommuner rundt Oslo

«Nå er jeg ganske irritert på regjeringen.»

Det skriver Nesodden-ordfører Truls Wickholm (Ap) på Facebook.

Sammen med kommuner i hele regionen satt han torsdag i møter med helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og Fylkesmannen i Oslo og Viken. Der var beskjeden klar: Kommunene rundt hovedstaden bør nå innføre samme smitteverntiltak som Oslo.

Kommuner rundt Bergen skal ha fått en tilsvarende beskjed.

Wickholm reagerer kraftig på framgangsmåten. Han mener slik samordning burde være en oppgave for nasjonale myndigheter, og ikke en oppgave som overlates til et tosifret antall ordførere samlet på Teams.

– Ønsker man at det skal være likt for alle, så burde regjeringen ha tatt det ansvaret, sier Wickholm til NTB.

Vil slå ned smitten

Også Jørgen Vik (Ap), ordfører i Lillestrøm, mener regjeringen burde tatt ansvaret.

– I stedet for å overlate dette til Fylkesmannen og kommunene selv, kunne de gitt klar beskjed om hvilke regler som skal gjelde, sier han til Romerikes Blad.

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland bekrefter for sin del overfor NTB at hun har oppfordret nabokommunene til å vedta de samme tiltakene som Oslo.

Hun viser til at det nå er sterkt behov for å slå ned smitten i hovedstadsregionen.

– Vi ser at en del andre europeiske land nesten har måttet stenge ned. Det håper vi at vi skal slippe.

Nye tiltak fredag

Det er ventet at byrådet i Oslo vil presentere en ny pakke med innstramminger på en pressekonferanse fredag. Men torsdag kveld pågikk diskusjonene fortsatt om innholdet i pakken.

Ragnhild Bergheim (Ap), ordfører i Lørenskog, påpeker at Viken er en stor region der smittesituasjonen varierer.

– Vi i Lørenskog har ikke noe problem med å akseptere at vi skal ligge tett på Oslo og ha strenge tiltak, for vi har et smittetrykk som er veldig likt det Oslo har. Men så er det en del andre kommuner som ikke er i samme situasjon, sier Bergheim.

Hun understreker likevel at det nå er viktig med samarbeid.

– Nå øker smitten så fort at vi ikke har tid til å gruble for mye på hva vi skal gjøre. Vi må iverksette tiltak. Får vi ikke gjort det nå, blir fort neste skritt full nedstenging igjen. Det vil vi unngå.