Nye coronatiltak gjør at flere utesteder stenger i de store byene

Fra midnatt natt til lørdag innføres landsomfattende skjenkestopp og forbud mot nye gjester etter klokken 22. Det har ført til at flere utesteder ser seg nødt til å stenge midlertidig.

Utelivsgiganten Noho Norway, som har flere av de største utestedene i Oslo, permitterer flere ansatte og stenger enda en restaurant, melder E24.

Forrige uke varslet administrerende direktør Karl-Henning Svendsen i Noho at de ville stenge utestedene Elsker, Cafe Christiania og Nieu Scene Soria Moria på ubestemt tid. Nå har de også bestemt seg for å stenge restauranten Emmas drømmekjøkken i Tromsø.

– Alle her permitteres. Det er snakk om mellom 15 og 20 stykker, sier Svendsen til E24.

De vurderer nå fortløpende om de skal stenge ytterligere fire utesteder i hovedstaden.

Flere utesteder stenges i Bergen

I Bergen har 14 utesteder bestemt seg for å stenge dørene etter at myndighetene skjerper tiltakene for utestedene. Ti av utestedene tilhører Ricks AS, som driver tolv utesteder i Byen, skriver Bergens Tidende.

Bargruppens Drift AS stenger også ned to av sine åtte utesteder, mens Alexander Arnø stenger ned utestedene Stereo, Tempotempo, Nedre Nygård og Okidoki.

Bergen kommune har varslet at nye lokale tiltak vil komme torsdag kveld.

Etterlyser mer kompensasjon til reiselivet

Kristin Krohn Devold, direktør i NHO Reiseliv, etterlyser mer kompensasjon til reiselivet etter at regjeringen strammet ytterligere inn coronatiltakene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, mener at nye retningslinjer for samlinger og anbefalinger om mindre sosial aktivitet vil ramme alt av restauranter og uteliv og hele hotellnæringen.

– De nye tiltakene fra regjeringen setter reiselivet tilbake til samme situasjon som i mars. Derfor må kompensasjonsgraden heves til 80 prosent som i vår, og utbetalingstaket for hver bedrift økes til 80 millioner kroner. I den situasjonen vi står i nå, er alt annet uforsvarlig. Det blir dessuten meningsløst med en momsøkning for reiselivet nå, sier reiselivsdirektøren.

Forrige uke økte regjeringen kompensasjonsgraden fra 50 til 60 prosent av faste kostnader.