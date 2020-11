Dette er tiltakene kommunene med mest smitte må vurdere

Torsdag varslet regjeringen strengere smitteverntiltak for hele landet, men de har også lagt fram tiltak som kommuner med høy smitte bør vurdere å innføre.

I ukesrapporten for uke 44 skriver Folkehelseinstituttet at det er smitteøkning i hele landet, men at Oslo, Vestland og Innlandet hadde flest tilfeller. I byene Oslo og Bergen jobber de hardt for å beholde kontrollen etter større smitteutbrudd.

– Her må vi også være oppmerksom på at det sannsynligvis vil komme betydelig strengere regler i Oslo- og Bergensregionen, sa helseminister Bent Høie (H) på pressekonferansen om nye tiltak torsdag.

Tiltak mot mye smitte

Blant tiltakene kommunene med mye smitte bør vurdere å innføre, er stans i breddeidretten, ytterligere restriksjoner for serveringssteder, for eksempel full skjenkestopp eller stenging klokken 22, ytterligere begrensninger i størrelsen på arrangementer og rødt nivå på videregående skoler. Rødt nivå innebærer mindre elevgrupper og alternative oppmøtetider.

De bør også vurdere å anbefale bruk av munnbind i taxi når det anbefales brukt i kollektivtransport, obligatorisk hjemmekontor, to meters avstand ved fysisk aktivitet innendørs, og å stenge eller begrense virksomheter og aktiviteter som har stort potensial for smittespredning.

Det kan være svømmehaller, treningssentre, idrettshaller, bingohaller, museer, biblioteker, arrangementssteder uten fastmonterte seter og andre offentlige steder der mange møtes innendørs.

Mer samarbeid

– Oslo og en del av de omkringliggende kommunene har allerede innført en del av disse tiltakene, og de jobber nå med listen, sier direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg til NTB.

Hun sier at det pågår et arbeid mellom nærliggende kommuner slik at tiltakene skal være mest mulig like og helhetlige.

– De har samarbeidet etter forrige runde med tiltak, og man har fått en betydelig koordinering sammenlignet med tidligere. Det er fortsatt en del ulikheter som de nå vil prøve å gå gjennom, for å forenkle for innbyggerne, men også for å være føre var i de kommunene som ikke har fullt så sterkt smittepress som det Oslo og Bergen har.

Nye tiltak i Oslo og Bergen

Torsdag bestemte Viken fylke at de innfører hjemmeundervisning for videregående skoler fra mandag.

Kl. 18 torsdag skulle Bergen kommune legge fram nye smitteverntiltak, og byrådet i Oslo har varslet at de vil orientere om coronasituasjonen i Oslo og innføring av nye tiltak fredag kl. 12.

– Så hva de beslutter, vil bli kjent ganske snart. Utgangspunktet er at de vil se på alle tiltakene, og kanskje innføre alle, i hvert fall en god del av dem, og kanskje ha noen i bakhånd for å kunne innføre raskt, sier Stoltenberg.

– Men er det en klar anbefaling at Bergen og Oslo bør innføre alle tiltak på listen nå?

– For noen tiltak står det at man bør vurdere det. Det kanskje aller viktigste handlet om gå fra gult til rødt i videregående skole, og vi ber også kommunene vurdere å gå til rødt også i ungdomsskolen. Det er ikke et absolutt pålegg, men en sterk anbefaling om å være forberedt på å gjøre det på kort varsel, sier Stoltenberg.