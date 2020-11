Nordmenn har fortsatt høy tillit til myndighetene

De siste dagene før de nye nasjonale tiltakene for å stoppe smittespredning ble innført torsdag, sier 72 prosent at de har tillit til informasjon som blir gitt av myndighetene. Det er 1 prosentpoeng over gjennomsnittet for hele pandemien, ifølge en spørreundersøkelse fra Opinion.

14 prosent sier de ikke har tillit. Resten svarer verken eller.

– Tilliten til informasjon fra regjeringen har vist en stabil, men svakt økende tendens i høst, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.