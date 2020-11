Biden med overtaket i opptellingen

Joe Biden trenger bare én stat til for å vinne presidentvalget etter at det onsdag ble klart at han har vunnet de to rustbeltestatene Wisconsin og Michigan.

Dermed er det bare Nevada, Pennsylvania, Georgia og North Carolina som står igjen å telle ferdig og som det er strid om. Biden trenger bare en av dem for å nå opp i det magiske tallet på 270 valgmenn og dermed seier.

Over 100.000 nye koronasmittede i USA siste døgn



Det er for første gang registrert mer enn 100.000 nye koronatilfeller på én dag i USA. I alt 108.389 nye smittetilfeller ble rapportert samtidig som millioner av amerikanere venter på avgjørelsen av presidentvalget, viser oversikten til Worldometers.

På landsbasis er det registrert over 9,8 millioner bekreftede koronatilfeller og 239.829 koronarelaterte dødsfall siden februar. Siste døgn ble 1.192 nye dødsfall registrert.

Demonstrasjoner i flere amerikanske byer

Det er demonstrasjoner i en rekke amerikanske byer etter presidentvalget tirsdag. I Portland melder politiet om vold og opptøyer.

Utfallet av presidentvalget, som ble langt jevnere enn ventet, og påstander om valgfusk har ført til frykt og uro for vold og opptøyer. I Portland, som i store deler av 2020 har vært preget av voldsomme demonstrasjoner, var frykten særlig stor.

Mann skutt i hodet med luftvåpen under drikkelek på hotellrom

En mann ble natt til torsdag skutt i hodet med et luftvåpen på et hotell i Oslo sentrum. Han ble ikke alvorlig skadd.

De involverte har forklart at luftvåpenet ble avfyrt i forbindelse med en drikkelek på et hotellrom. Politiet oppretter straffesak både på uforsiktig omgang med våpen og på besittelse av narkotika.

620 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt torsdag registrert 22.575 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 620 meldte tilfeller siste døgn.

De siste to dagene er økningen på 1.237 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).