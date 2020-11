Kraftig vekst i fraværet i Oslo-skolene i høst

Avisen har fått innsyn i fraværstallene for 22 videregående skoler i hovedstaden, totalt rundt 18.000 elever.

Tallene gjelder fra uke 34 og til uke 39 og viser at tre av de videregående skolene har over 80 prosents økning i fraværet, mens det registrerte fraværet samlet har økt med 42 prosent. I tillegg sier flere rektorer at de tror skolene har underrapportert fraværet.

– Det er bekymringsfullt med en så høy økning i fraværet. Elevene har jo ikke rett til å melde seg på undervisning når de er syke, og vi vet fra forskningen at elever klarer seg bedre jo mer de er på skolen, sier skoleforsker Anne Marie Jorde Sansør ved Universitetet i Oslo.

Økningen i fravær kommer etter at elever siden august har fått beskjed om at de ikke behøver å møte på skolen dersom de har milde luftveisinfeksjoner eller feber. De behøver heller ikke legeattest.

Sansør mener at skolene må finne måter å kompensere for tapt undervisning for elever både under koronapandemien og etter.