Bortføringssaken i Bergen: – Jeg var sikker på at jeg skulle dø

– Det var tre karer mot en gammel fyr. Jeg var sikker på at jeg skulle dø, og håpet jeg skulle dø fort. Det var et så overveldende angrep. Det var helt forferdelig, sa Reidar Osen (72) i sin frie forklaring.

De tiltalte mennene i 30-årene erklærte seg begge delvis skyldige for å ha bortført og ranet Osen i desember 2015 og gjort det samme mot Petter Slengesol ni måneder tidligere.

Ble lagt i en grav

Osen fortalte at han satte seg i varebilen sin en regnfull ettermiddag i Bergen.

– Plutselig kommer en hånd fra bakrommet og drar meg bakover. Jeg får en pistol inn i kjeften, så tenner og kjeve knekker. De stripser meg og jeg får en pose over hodet. Jeg får ikke puste og får helt panikk, sa 72-åringen da han gjenopplevde det som hadde skjedd.

Ifølge Osen hadde en av de tre mennene med finlandshetter flere opplysninger som få visste om. Han hadde solgt en leiegård for en gitt sum, men opplyst en rundere sum til en rumener han kjente i byen. Denne summen ble nevnt av en av overfallsmennene, og han ble bedt om å betale 2 millioner kroner.

– De sa at min siste time hadde kommet. Jeg satt på kanten av en grav de hadde kjørt meg til. De dyttet meg ned. Jeg tenkte at det er forferdelig at jeg skal dø her oppe, sa han.

I løpet av dette tidsrommet på rundt to timer begynner telefonen hans å ringe. Den blir knust av gjerningsmennene, og de forsvinner.

– Siden har jeg kjempet med dette i fem år, sa Osen.

DNA-treff

Politiadvokat Jørgen Henriksen i Vestland politidistrikt sa at politiet først trodde det var et rumensk persongalleri som sto bak. Men i fjor sommer fant tysk politi et DNA-treff på den ene av de to polakkene som knyttet ham til saken i Bergen.

Forsvaret viste til mediedekningen og ba om at det ikke bør få betydning for rettens vurdering.

Det ble innledningsvis trukket fram at Osen selv skulle ha deltatt i forberedelsene til ranet, og at det skulle fremstå som en reell handling. Hans bistandsadvokat Einar Drægebø bemerket at denne påstanden var svært belastende for hans klient.

Gnistret i hele bilen

Lik Osen forklarte også Slengesol seg detaljert om hva som skjedde februarnatten i 2015 da han ble angrepet i varebilen sin.

Han husket at han så to øyne i en finlandshette se inn i bilvinduet i Bergen. Bildøren ble revet opp og han ble sprayet med en væske.

– Jeg erindrer at det var fire personer eller flere. En av dem la seg oppå meg, de begynte å slå og holdt meg fast, sa han i sin forklaring der han måtte ta flere pauser.

Slengesol forklarte at en av de fire snakket rolig, og på gebrokkent engelsk.

– Jeg ble hele tiden spurt hvor alle pengene er. Jeg svarte at jeg ikke har noen penger og at de har tatt feil. De tok fram et elektrosjokkvåpen. Det gnistret i hele bilen, sa han.

Din tid til å dø

Slengesol sa at han var sikker på at hans siste time var kommet.

– Jeg prøver å lage lyd for å få oppmerksomhet. De prøver å knekke fingrene og armene mine. Jeg blacker ut et par ganger. De gjentar flere ganger at det er min tid til å dø, sa fornærmede.

Han gjorde alt han kunne for å komme seg løs.

– Jeg slåss for livet mitt. Jeg var sikker på at jeg skulle dø, det føltes som en evighet, sa Slengesol og sa han ofte drømte om det som skjedde.