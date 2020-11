Sprengstoff destruert etter ransaking i Spydeberg

En mann ble onsdag ettermiddag pågrepet etter at væpnet politiet rykket ut til en privatadresse i Spydeberg i forbindelse med en trusselsituasjon.

Mannen skal ifølge NRK ha vært i besittelse av noe som lignet en håndgranat. I tillegg opplyste politiet at de skulle undersøke om det var eksplosiver på stedet.

Ved 19-tiden opplyste Øst politidistrikt på Twitter at de skal destruere sprengstoff i et grustak i området.

Overfor Smaalenene sier oppdragsleder Kjetil Ringseth i Øst politidistrikt at det dreier seg om noen og tretti fenghetter som ble funnet i leiligheten.

– Når bombegruppa likevel var på stedet, valgte vi å la dem håndtere dette, sier Ringseth.

Det var ved 15.30-tiden at politiet først meldte at de hadde rykket til Spydeberg og at en person var pågrepet. Ingen personer ble skadd i forbindelse med pågripelsen.