Strengere smittevernregler førte til færre bompasseringer i Oslo

Totalt registrerte Fjellinjen 33,7 millioner passeringer i de tre bomringene i og rundt Oslo i oktober. Det er en nedgang på 3,4 prosent sammenlignet med samme måned året før, når man justerer for at det var færre høstferiedager i oktober i år enn i fjor.

Fjellinjen opplyser at trafikken i oktober jevnt over var lavere enn samme måned i fjor, men at det ble ekstra synlig da Oslo innførte påbud om hjemmekontor.

– Da Oslo innførte påbud om hjemmekontor i slutten av måneden, ble trafikken ytterligere redusert til et nivå som ligger cirka 4 prosent under trafikkvolumet på samme tid i fjor, sier trafikkanalytiker i Fjellinjen, Stian Strøm Arnesen.

I oktober var elbilandelen på hele 25,2 prosent. Samme måned i fjor var andelen på 22 prosent.