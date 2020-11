Mann dømt til fengsel for overgrep mot stedatter og bestilling av nettovergrep

Saken mot mannen gikk i Sør-Trøndelag tingrett i september, skriver Nidaros.

Mannen var tiltalt for tre forhold om medvirkning til seksuell omgang med barn under 14 år. Dette skjedde ved at han bestilte og betalte personer på Filippinene for å voldta barn. Voldtektene ble filmet og overført direkte til mannens PC. To av disse forholdene ble han frikjent for.

Han er i tillegg dømt for fem poster om forsøk på å medvirke til seksuell omgang med barn.

Mannen er også dømt for flere overgrep mot sin stedatter. Hun var 13 år da overgrepene startet.

Under rettssaken ba aktor om 14 års fengsel.