Tidligere denne uken var det temperaturrekorder i Oslo og Drammen, med opp mot 17 grader. Nå gjentar været seg ifølge Meteorologisk Institutt. De neste par dagene vil det være strålende vær rundt Oslofjorden.

– Det blir ikke helt «indian summer», da skulle det vært opp mot 20 grader, men det blir opp mot 16 grader, sier statsmeteorolog Martin Granerød til ABC Nyheter.

Les også: Værmeldingen kan bli bedre ved å overvåke infralyd fra stratosfæren

(Artikkelen fortsetter under)

Slike temperaturer kan det bli på torsdag. Foto: Meterologisk Institutt.

Fint på Østlandet



Akkurat ved kysten er det temperaturen i vannet som avgjør hvor varmt det blir, dermed er det heller ikke så lett å peke på hvor mange grader det vil bli i lufta, men fra Grenland og nordover vil det de neste to dagene bli varmt i været, altså til november å være.

Fønvind på torsdag og lite med skyer på fredag spiller inn ifølge prognosen.

Over helgen vil det derimot bli kjøligere på Østlandet, men Granerød sier det likevel ser bra ut. Lite nedbør og litt lavere temperaturer hvor han mener det kan bli mellom 7 og 9 grader i Oslo på søndag. Det vil likevel være delvis skyet med sol, og kanskje litt tåke og dis tidlig på dagen.

(Artikkelen fortsetter under)

Og slik er det ventet på fredag. foto: Meterologisk Institutt

Dårlig i vest og nord

På Vestlandet sør for Stadt blir det dårligere vær de neste dagene, men mot helgen ser han en mulig bedring med en søndag som slettes ikke blir ille.

Nord for Stadt blir det derimot dårligere vær med lavtrykk som sender nedbør etter nedbør fra kysten og inn i landet. Meteorologisk Institutt sender derfor ut farevarsel for nordlige Trøndelag og Helgeland. Enkelte steder vil det komme over 100 millimeter nedbør på ett døgn.

Les også: Coronaviruset spres mer i lave temperaturer

– Det vil også være mye vind på kysten og perioder med liten storm fra Stadt og helt opp til Finnmark.

– Men på Østlandet er det grunn til å ha på solbriller.

– Det er lav sol så absolutt grunn til å finne frem solbrillene. Litt skyer må man regne med, men de får sol innimellom, sier meteorologen.