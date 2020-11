Bidens valgkampsjef: – Skandaløse Trump-uttalelser

– Presidentens uttalelse i kveld om å forsøke å stanse tellingen av stemmer som er avgitt korrekt, var skandaløs, ukorrekt og noe vi aldri før har hørt, sier Bidens valgkampsjef Jen O’Malley Dillon.

Hun understreker at Trump ikke har noen juridisk makt til å erklære seg selv som vinner eller påvirke stemmetellingen.

– Vi har juridiske team som står klare, la hun til.

I en tale litt tidligere hevdet Trump at han allerede har vunnet valget og at han vil bringe saken inn for høyesterett.

Professor i Nord-Amerika-studier, Dag Blanck, mener talen er problematisk.

– Han har jo tidligere antydet at man skal følge resultatet morgenen etter valgnatten. Han mener det er det riktige resultatet og at poststemmer ikke skal være med, sier Blanck.

– Å true med rettslige skritt er også noe han har gjort tidligere, fortsetter Blanck.

Han sier det kan få alvorlige konsekvenser dersom ikke alle stemmene telles. Blanck mener det er mer enn resultatet i år som står på spill.

– Å si at Demokratene har stjålet valget uten å ha beviser for det undergraver tilliten til valgprosessen, sier professoren.