De to tiltalte i ranssaken i Bergen erklærte seg delvis skyldig

De to mennene i 30-årene møtte i Bergen tingrett, tiltalt for ranet av Reidar Osen og av Petter Slengesol ni måneder tidligere, i februar 2015.

Politiadvokat Jørgen Henriksen i Vestland politidistrikt sa at politiet først trodde det var et rumensk persongalleri som sto bak. Men i fjor sommer fant tysk politi et DNA-treff på den ene av de to polakkene som knyttet ham til saken i Bergen.

Forsvaret viste til mediedekningen og ba om at det ikke bør få betydning for rettens vurdering av saken.

Det ble innledningsvis trukket fram at Osen selv skulle ha deltatt i forberedelsene til ranet, og at det skulle fremstå som en reell handling.

Hans bistandsadvokat Einar Drægebø bemerket at denne påstanden var svært belastende for hans klient.

Gnistret i hele bilen

Slengesol forklarte seg detaljert om hva som skjedde februarnatten i 2015 da han ble angrepet i varebilen sin.

Han husket at han så to øyne i en finlandshette se inn i bilvinduet i Bergen. Bildøren ble revet opp og han ble sprayet med en væske.

– Jeg erindrer at det var fire personer eller flere. En av dem la seg oppå meg, de begynte å slå og holdt meg fast, sa han i sin forklaring der han måtte ta flere pauser.

Slengesol forklarte at en av de fire snakket på rolig, gebrokkent engelsk.

– Jeg ble hele tiden spurt hvor alle pengene er. Jeg svarte at jeg ikke har noen penger og at de har tatt feil. De tok fram et elektrosjokkvåpen. Det gnistret i hele bilen, sa han.

Din tid til å dø

Slengesol sa at han var sikker på at hans siste time var kommet.

– Jeg prøver å lage lyd for å få oppmerksomhet. De prøver å knekke fingrene og armene mine. Jeg blacker ut et par ganger. De gjentar flere ganger at det er min tid til å dø, sa fornærmede.

Han gjorde alt han kunne for å komme seg løs.

– Jeg slåss for livet mitt i den bilen der. Jeg var sikker på at jeg skulle dø, det føltes som en evighet, sa Slengesol og sa han ofte drømte om det som skjedde.