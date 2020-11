Ny forskrift gir Vegvesenet mulighet til å stanse ulovlig verksteddrift

Tidligere har Vegvesenet bare kunnet anmelde ulovlig verksteddrift. Med de nye reglene kan de dessuten gi tvangsmulkt.

– Dette bidrar til å sikre at du som bileier får bilen din reparert trygt og trafikksikkert. I tillegg skal det sørge for at de som jobber der har gode arbeidsforhold og den rette kompetansen, sier seksjonsleder Sigve Austenå i Statens vegvesen i en pressemelding.

30 av de 180 ulovlige verkstedene Vegvesenet hadde tilsyn hos i 2019 ble anmeldt til politiet.