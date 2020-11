Bergen: – Norske bedrifter presser polakker til å jobbe

– Norske bedrifter presser polakkene til å jobbe, og polske arbeidere styrer unna smitteverntiltak for å beholde jobben. Det er feil på begge sider, både den polske og den norske, sier Anna Najderek, leder for Polsk-norsk forening for utdanning og integrering i Bergen, til Bergensavisen.

Ifølge Najderek blir polakker truet med oppsigelse fra sine arbeidsgivere om de ikke kommer på jobb – tross karantenebestemmelsene. Noen velger da å gå på jobb og bryte regelverket.

Det polske miljøet har en gruppe på Facebook der karantenebestemmelser og annet diskuteres, og det er i denne gruppen disse opplysningene framkommer. Blant annet skal det ha vært tilfeller der norske arbeidere er sendt i karantene etter smitte på arbeidsplassen, mens polske kolleger ikke blir det.

Byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa (KrF), understreker i en epost til avisen at alle innbyggere i Bergen har ansvar for å sette seg inn i reglene som til enhver tid gjelder. Hun skriver at hun forventer at arbeidsgiverne er sitt ansvar bevisst.