Knivstikking i Svelgen i Nordfjord – to lettere skadd

Politiet fikk tirsdag ettermiddag melding om at en kvinne gikk til angrep på flere personer i Svelgen i Bremanger kommune. Det ble satt i gang stor aksjon, og kort tid senere var kvinnen under kontroll.

Gjerningspersonen er en kvinne på rundt 20 år som er kjent for politiet.

– Vi søker i området for å avdekke om det kan være flere skadde, opplyser politiet, som presiserer at de ikke har fått melding om at flere skal være skadd.