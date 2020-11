Eirik Jensen varetektsfengslet i fire nye uker

Det er klart etter at Eirik Jensen ble fremstilt for ny fengsling tirsdag.

Jensen ble i Borgarting lagmannsrett 19. juni i år dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet. Dommen er anket til Høyesterett.

I september ble fengslingen av Jensen forlenget med åtte uker. Påtalemyndigheten ba om åtte uker også denne gang.

I sin kjennelse viser Oslo tingrett til at saken nå er sendt til ankeutvalget i Høyesterett for avgjørelse. Tingretten sier at en avklaring i ankeutvalget kan komme før 2. desember og forlengelsen dermed blir satt til fire uker, i tråd med lovens hovedregel.

– Den er vi komfortabel med. Det er et klart signal om at spørsmålet om fengsling må prøves på nytt når Høyesteretts avgjørelse foreligger, slik at Eirik Jensen har mulighet til å komme hjem før jul, sier advokat John Christian Elden som forsvarer for Eirik Jensen.

Assisterende sjef i Spesialenheten, Guro Glærum Kleppe, som også er aktor i saken mot Eirik Jensen, sier til NTB at de foreløpig ikke har avgjort om de vil anke.