Høie: – Nå er det alvor

– Nå er det alvor. Det siste døgnet er det registrert 700 nye smittede i Norge, og hver dag våkner vi til nye smitterekorder, sa helseminister Bent Høie (H) på tirsdagens coronapressekonferanse.

Han viste også til at alle fylker nå opplever økt smitte.

– Fortsetter denne utviklingen, går helsetjenesten ned i knestående, sånn som vi ser at skjer i land etter land i Europa, sa Høie.

Nye tiltak

Regjeringen innfører denne uka nye coronatiltak som følge av den alvorlige smittesituasjonen.

– Smitten sprer seg så fort, og sporing er så krevende, at vi ikke kan se om tiltakene fra forrige uke er tilstrekkelige, sa helseministeren.

– Derfor kommer det nye innstramminger denne uka, la han til.

De nye tiltakene kommer etter at det den siste tiden er meldt om stadig flere coronatilfeller. Det vil i hovedsak være generelle nasjonale tiltak, men helseministeren opplyste at mer spissede tiltak i områder med ekstra høyt smittetrykk også kan bli aktuelt.

– Det er nødvendig med nasjonale og kraftfulle tiltak i denne situasjonen, understreket Høie.

Advarer om store mørketall

– Smittekurven går sånn, sa Camilla Stoltenberg fra Folkehelseinstituttet på regjeringens pressekonferanse om coronasituasjonen tirsdag ettermiddag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Antallet coronasmittede har økt kraftig de siste ukene. Dødstallene og sykehusinnleggelsene vil øke, advarer Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI).

– Fra inngangen til uke 43 har det bare gått rett opp, sa FHI-direktøren på pressekonferansen.

Hun opplyste at med nesten 3.000 tilfeller i uke 44, er antallet nye tilfeller nesten doblet fra uke 43.

Reproduksjonstallet anslås nå å være rundt 1,3.

I tillegg anslår FHI at antallet tilfeller som ikke oppdages, kan være så høyt som 60 prosent.

– Vi venter at antallet pasienter som trenger sykehusbehandling, vil øke, at antallet som trenger intensivbehandling, vil øke, og at dødsfallene vil øke, understreket Stoltenberg.