Presidentvalget i USA starter

Presidentvalget i USA holdes tirsdag og natt til onsdag. Et gjennomsnitt av de siste landsdekkende meningsmålingene gir Biden en oppslutning på 51,1 prosent, mot 43,9 prosent for Trump.

Tirsdag hadde over 96 millioner amerikanere har forhåndsstemt, noe som er 70 prosent av den samlede valgdeltakelsen i 2016. Det er registrert over dobbelt så mange forhåndsstemmer foran årets valg som i valget i 2016.

Equinor-høring i Stortinget

Stortinget holder tirsdag høring om Equinors milliardtap i USA. Blant dem som er innkalt til høringen er tidligere konsernsjef Helge Lund og konsernsjef Eldar Sætre som gikk av mandag.

Også olje- og energiminister Tina Bru (H), de tidligere statsrådene Tord Lien (Frp) og Ola Borten Moe (Sp), styreleder Jon Erik Reinhardsen, tidligere styreleder Øystein Løseth er innkalt til høringen

Pressekonferanse om koronasituasjonen

Regjeringen med blant helseminister Bent Høie (H) holder ny pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge. I tillegg vil helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør Line Vold være til stede.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det ble registrert 704 nye smittetilfeller av covid-19 fra mandag til tirsdag.

Statsministeren møter vindkraftmotstandere

Statsminister Erna Solberg vil møte aksjonsgruppen Nei til vindkraftverk på Haramsøy når hun tirsdag reiser på besøk til Møre og Romsdal. Nylig fikk motstanderne ikke regjeringens medhold i sin klage om at konsesjonen for Haram vindkraft var ugyldig,

Det er planlagt åtte vindturbiner på fjellet på Haramsøya, hvor det bor rundt 500 innbyggere. Utbyggingen har vært en av de mest betente i Norge

Rettssaken mot Omar al-Bashir gjenopptas

Rettssaken mot Sudans tidligere leder Omar al-Bashir gjenopptas. Bashir har sittet fengslet i Sudans hovedstad Khartoum siden han ble styrtet i et militærkupp i april 2019.

Bashir ble avsatt etter et folkeopprør i fjor etter å ha vært Sudans diktator i 30 år. I desember i fjor ble han funnet skyldig i korrupsjon og dømt til to års soning i en straffeanstalt for eldre fanger.