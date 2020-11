Politiet jakter gjerningsperson etter angrepene i Wien

Minst en gjerningsperson er på frifot etter angrepene i Wien mandag kveld, opplyser Østerrikes innenriksminister Karl Nehammer.

To sivile ble drept og om lag femten såret i angrepene. Østerrikske myndigheter sier tungt bevæpnende gjerningspersoner begynte å skyte på flere steder i sentrum av hovedstaden. En av angriperne ble skutt og drept av politiet, en er pågrepet og minst en er på frifot.

Twitter-advarsel på Trump-tweet

Twitter har festet en advarsel og skjult en Twitter-melding der Donald Trump hevder en rettsavgjørelse i Pennsylvania vil føre til valgjuks og vold i gatene.

– Avgjørelsen vil tillate voldsom og ukontrollert juks, og vil undergrave hele rettssystemet vårt. Det vil også forårsake vold i gatene. Noe må bli gjort, skriver Trump på Twitter til sterke protester fra Demokratene.

Biden siste ord for kvelden: – Det er på tide å ta tilbake demokratiet

Demokratenes presidentkandidat Joe Bidens siste ord på hans siste valgmøte før valgdagen tirsdag, var en oppfordring til velgerne om å ta tilbake demokratiet.

– Det er på tide å reise seg og ta tilbake demokratiet vårt. Vi kan klare dette, sa den tidligere visepresidenten til tilhengere i Pittsburgh i den viktige vippestaten Pennsylvania.

Ny måling: Nervepirrende jevnt i flere vippestater

Joe Biden har en knapp ledelse i den viktige vippestaten Florida, mens det er nesten dødt løp i North Carolina og Arizona, viser en ny meningsmåling.

Målingen er utført av Ipsos for nyhetsbyrået Reuters, og gir Biden en oppslutning på 50 prosent i Florida, mot 46 prosent for Trump. Delstaten ser ut til å bli helt avgjørende, og vinner ikke Trump den, vil det bli vanskelig for ham å vinne valget.

704 nye koronasmittede registrert siste døgn – høyeste tall noensinne

Det var ved midnatt registrert 21.338 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 704 meldte tilfeller siste døgn, det høyeste under pandemien så langt.

De siste to dagene er økningen på 1008 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).