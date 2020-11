Togene går igjen mellom Tønsberg og Stokke

– Kjøreledningen mellom Tønsberg og Stokke er reparert, og togene kjører igjen, opplyste Bane Nor på Twitter i 13.30-tiden.

– Du må regne med følgeforsinkelser, legger de til.

Det var i 9.30-tiden mandag formiddag at det ble melt om stans i togtrafikken. Årsaken var at et tre hadde falt ned på jernbanelinjen og tatt med seg en strømledning, ifølge Tønsbergs Blad.