Biden fordømmer forstyrrende Trump-tilhengere



Demokratenes presidentkandidat Joe Biden fordømmer forstyrrende demonstrasjoner og sabotasje fra tilhengere av president Donald Trump.

I Texas ble en Biden-buss omringet og forsøkt presset av veien av Trump-tilhengere. FBI opplyser at de er kjent med hendelsen og etterforsker saken, mens Trump omtaler de involverte som patrioter.

Medier: Prins William var koronasmittet

Storbritannias prins William var smittet med koronaviruset i april i år, om lag på samme tid som hans far prins Charles var smittet.

Det opplyser kilder ved Kensington Palace til BBC. Palasset, som er prinsens kontor og resident, nekter imidlertid å kommentere saken offentlig.

Ifølge tabloidavisen The Sun, som først omtalte saken, valgte den 38 år gamle prinsen å holde diagnosen hemmelig for å ikke uroe nasjonen.

I natt fikk mange strømkunder betalt for strømmen

For bare andre gang i historien var strømprisene i Norge negative natt til mandag. Strømkunder i Sør-Norge fikk betalt opptil to øre for hver kilowattime i løpet av fire timer mellom klokka 01 og 05.

Det var kun prisområdene rundt Oslo og Kristiansand som fikk disse prisene.

Årsakene er blant annet de store nedbørsmengdene, kraftig vind, mer produksjon av kjernekraft i Sverige og lavere forbruk enn normalt fordi temperaturene er varmere enn det som er normalt på denne årstiden.

WHO-sjefen i karantene

Tedros Adhanom Ghebreyesus, sjef for Verdens helseorganisasjon (WHO), har satt seg selv i karantene etter kontakt med en koronasmittet person.

Det opplyste WHO-sjefen selv på Twitter sent søndag kveld. Han skriver videre at han ikke har symptomer, og at han kjenner seg frisk, men isolerer seg og jobber hjemmefra i tråd med retningslinjene til FN-organisasjonen.

304 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt registrert 20.634 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 304 meldte tilfeller siste døgn.

De siste to dagene er økningen på 573 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).