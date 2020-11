Mange nordmenn har fortsatt ubrukt ferie til gode

I undersøkelsen Norsk koronamonitor svarer 31 prosent av de spurte at de har ferie til gode som må tas eller som de vil benytte seg av innen utgangen av året.

– Mange nordmenn valgte å utsette deler av sommerferien i håp om bedre muligheter senere på året. Men nå haster det og det er langt fra enkelt å vite hvor man skal gjøre av seg, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun tror mange droppet eller utsatte sommerferien i år med håp om at det skulle bli bedre senere i år. Men nå er situasjonen verre enn på lenge.

I undersøkelsen svarer da også 68 prosent at de ikke kommer til å fly innenlands innen årsskiftet, mens hele 89 prosent avviser at det er aktuelt å fly utenlands.

Ifølge FN-organisasjonen UNWTO (Verdens turismeorganisasjon) har den internasjonale turismen falt med hele 70 prosent de første åtte måned i år. Prognosene viser at reduksjonen ender på like mye når 2020 er over.