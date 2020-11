Grande holdt Raja utenfor ledersamtaler

I et utdrag fra Grandes nye bok som VG har fått tilgang til, forteller Grande om starten på lederkampen i Venstre i fjor som endte med at hun gikk av i mars.

Grande samlet Guri Melby, Sveinung Rotevatn og Iselin Nybø kort tid etter kommunevalget høsten 2019 for å diskutere hvilken framtid de så for seg i partiet i tilfelle valgkomiteens arbeid endte opp med at hun ikke lenger var partileder.

«Det var unødvendig å ha den praten med Abid Raja; han var allerede godt i gang med å posisjonere seg og arbeidet strategisk for å samle støtte i partiet», skriver Grande.

Ifølge TV 2 beskriver Grande i boken at utnevnelsen av Frps Per-Willy Amundsen som justisminister som en «sjokkutnevnelse».

«Utnevnelsen var et slag i ansiktet på både KrF og Venstre, og jeg lurte på om det var Ernas måte å understreke at det hadde en kostnad å stå utenfor regjeringa,» skriver hun.

Det hele endte med en seanse i vandrehallen på Stortinget der Grande sammen med KrFs daværende partileder Knut Arild Hareide kritiserte utnevnelsen kraftig.