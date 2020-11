Målet om to politifolk per 1.000 innbyggere er nådd

Justisminister Monica Mæland (H) sier til avisa at 2020 blir et merkeår for norsk politi, og at Solberg-regjeringen har fulgt opp Gjørv-kommisjonens rapport etter 22. juli.

– Vi har styrket bemanningen. Vi har over 3000 flere ansatte i politiet nå enn i 2013. Det er fem ganger så høy vekst i politistillinger enn det den rødgrønne regjeringen greide, sier hun.

Ifølge Aftenposten viser også tallene fra rapporten, som legges fram mandag, at politiet nå for første gang når kravene om responstid på nasjonalt nivå.